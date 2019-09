Empresa de capitais chineses exporta granito de Moçambique para a Ásia e para a Europa

A empresa de capitais chineses Huaxi Helin Mining, com sede no Chimoio, centro de Moçambique, produz e exporta anualmente para os mercados asiático e europeu cerca de mil toneladas de placas de granito, noticiou a estação emissora Rádio Moçambique.

Trata-se de uma unidade industrial cuja implantação custou cerca de 8 milhões de dólares e que conta com duas pedreiras para a extracção do granito nos distritos de Moatize, em Tete e de Manica, na província do mesmo nome, no centro do país.

A Rádio Moçambique informou que os gestores da Huaxi Helin Mining, após terem atingido níveis satisfatórios de produção e exportação, solicitaram a utilização do selo “Made In Mozambique”, que foi formalmente entregue no sábado passado, numa cerimónia testemunhada por membros do Governo.

A mesma estação emissora noticiou igualmente que Moçambique vai exportar tabaco e feijão bóer para a China e para a Índia, no âmbito da internacionalização das exportações moçambicanas, segundo declarações proferidas pelo ministro da Indústria e Comércio, Ragendra da Sousa.

O ministro, que intervinha numa recepção de beneficência em Nampula, disse que os empresários moçambicanos têm oportunidade de exportar mais de 60 mil toneladas de tabaco e 400 mil toneladas de feijão bóer para a China, ao abrigo de um programa de abertura do mercado. (Macauhub)