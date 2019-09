Macau recebe 27,4 milhões de visitantes de Janeiro a Agosto de 2019

Macau recebeu 27,4 milhões de visitantes no período de Janeiro a Agosto, número que representa um aumento de 18,0% face ao período homólogo de 2018, tendo-se o período médio de permanência mantido em 1,2 dias, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Uma extrapolação simples do número contabilizado nos primeiros oito meses para a totalidade do ano indica que Macau poderá receber cerca de 41 milhões de visitantes em 2019, que compara com 35,8 milhões de visitantes em 2018, um novo recorde anual e um acréscimo homólogo de 9,8%.

O número de visitantes provenientes da China continental (19,5 milhões), Coreia do Sul (568,2 mil), Hong Kong (4,9 milhões) e Taiwan (727,5 mil) cresceu 19,1%, 3,4%, 21,8% e 0,9%, respectivamente.

Em Agosto, Macau recebeu 3,6 milhões de visitantes, observando-se um crescimento de 6,5%, face ao mês homólogo do ano anterior, que permaneceram no território pelo período médio de 2,3 dias.

As nove cidades do Delta do Rio das Pérolas da Grande Baía trouxeram a Macau 1,1 milhões de visitantes, com um crescimento homólogo de 223,8%, dos quais 303,3 mil eram provenientes de Zhuhai e 229,7 mil de Cantão, com crescimentos homólogos de 49,9% e 17,8%, respectivamente. (Macauhub)