São Tomé e Príncipe paga dívida à angolana Sonangol em 25 anos

A dívida de 150 milhões de dólares da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos (ENCO) de São Tomé e Príncipe para com a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) vai ser paga à razão de 500 mil dólares por mês, anunciou o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Osvaldo Vaz disse que esta decisão visa dar um sinal de que o governo de São Tomé e Príncipe pretende evitar que a dívida para com a Sonangol continue a aumentar, sendo que os 500 mil dólares serão entregues à Empresa de Água e Electricidade (Emae) para esta possa pagar à ENCO que, por sua vez, depositará na conta da estatal angolana um valor não inferior a meio milhão de dólares.

“Para quem não pagava nada, já é um grande sinal e acreditamos que vamos melhorar”, disse o ministro, para acrescentar terem sido já pagos os meses de Julho e Agosto, indo agora ser pago o mês de Setembro.

O ministro salientou ter a Sonangol praticado “fechado a torneira” quando decidiu reduzir o fornecimento de combustíveis para um terço do que era habitual e adiantou acreditar ir-se assistir ao aumento do fornecimento na sequência da deslocação a Angola do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O director-geral da Emae, Celestino Andrade, disse na semana passada que a empresa deve cerca de 140 milhões de dólares à Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos (ENCO), resultante da falta de pagamento do combustível para alimentar as centrais térmicas.

Propriedade do Estado são-tomense, a Emae é a única empresa produtora e distribuidora de energia eléctrica no arquipélago, sendo a ENCO uma empresa detida maioritariamente pela Sonangol, com 76% do capital social. (Macauhub)