Empresa de Espanha investe em energia eólica em Angola

A empresa espanhola V&V Rending propõe-se investir 180 milhões de dólares em Angola na produção de energia eólica no município de Kiwaba Nzoji, província de Malanje, com início previsto para 2020, disse o presidente da empresa no final de uma audiência concedida pelo vice-governador provincial para o sector político, económico e social, Domingos Eduardo.

Pedro Luís Villar López, citado pela agência noticiosa, disse terem os estudos de viabilidade económica sido já realizados pelo Ministério da Energia e Águas no local onde a partir de Janeiro de 2020 irá ter início a primeira central eólica de Angola.

O presidente da empresa espanhola, que não divulgou a capacidade de produção da central, disse estar incluído no projecto a construção de uma rede de transporte de energia de alta tensão com uma extensão de 100 quilómetros.

Pedro Luís Villar López informou ainda que a empresa tem em carteira diversos projectos de energia hidráulica, que serão desenvolvidos em outras regiões do país.

A página electrónica da V&V Rending informa ser uma empresa integrada na indústria da energia, desde a produção, elaboração, comercialização e importação/exportação de petróleo em rama e seus derivados até às energias renováveis, através da División V&V de Energía Renovable. (Macauhub)