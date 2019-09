Fórum de Macau promove cooperação agrícola com países de língua portuguesa em Jiangsu

A promoção da cooperação agrícola entre a província de Jiangsu e os países de língua portuguesa foi o objectivo de uma visita de estudo efectuada àquela província chinesa pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, informou a instituição em comunicado.

A delegação, chefiada pelo secretário-geral adjunto Ding Tian, visitou Lianyungang, conhecido como “Município famoso do Mar da China Oriental” entre os dias 19 e 21 de Setembro, após a visita a Huai’an, tendo participado na abertura do 21º Encontro sobre a Cooperação Internacional da Agricultura da Província de Jiangsu e o Encontro sobre a Promoção da Cooperação Internacional da Agricultura – com o Aproveitamento das Oportunidades da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

Este encontro contou com a presença de mais de 150 personalidades, tais como o corpo diplomático de alguns países de língua portuguesa, representantes das empresas agrícolas de países de língua portuguesa, responsáveis das empresas para o investimento agrícola e a importação e exportação dos produtos agrícolas de Jiangsu e representantes das instituições científicas e pesquisa.

Ding Tian referiu que no seguimento da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa realizada em 2011, a agricultura é um dos sectores de destaque para a promoção de cooperação no âmbito do do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa.

Durante este encontro, os delegados dos países de língua portuguesa apresentaram, respectivamente, a conjuntura actual, o ambiente de investimento e medidas preferenciais do sector da agricultura e os representantes das empresas de Jiangsu também referiram pormenores sobre as suas actividades e a cooperação com aqueles países. (Macauhub)