Lucro da Gemfields cai devido à menor qualidade dos rubis extraídos em Moçambique

A menor qualidade dos rubis extraídos na mina de Montepuez, norte de Moçambique, fez com que o lucro do grupo Gemfields tenha caído 22% para 12,4 milhões de dólares no primeiro semestre de 2019, informou o grupo em comunicado ao mercado.

Os dois principais activos da Gemfields são a Montepuez Ruby Mining (MRM), em parceria com a empresa moçambiana Mwiriti, Lda, e a mina de esmeraldas Kagem, na Zâmbia, com participações de 75%.

As receitas da MRM caíam 30,3% para 50 milhões de dólares, fundamentalmente devido ao facto de ter sido levada a leilão uma quantidade maior de rubis de menor qualidade, com o preço por quilate a ter caído de 122,03 dólares para 51,99 dólares, segundo o presidente executivo David Lovett.

As receitas no negócio das jóias, através da Fabergé, caiu 44% para 3,9 milhões de dólares, mas os dois leilões de esmeraldas da mina de Kagem realizados no período deram origem a uma receita de 33,2 milhões de dólares, um aumento homólogo de 57%.

A Gemfields informou ainda que o lucro obtido com a venda de esmeraldas sofreu uma quebra de cinco milhões de dólares devido ao facto de o governo da Zâmbia ter introduzido uma nova taxa de exportação de 15%, que somado com uma taxa mineira de 6% significa que a empresa paga 21% da sua receita à autoridade tributária do país. (Macauhub)