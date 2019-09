Mais de 100 empresas participam na 1ª edição da ExpoHotel Angola

A 1ª edição da ExpoHotel Angola, a decorrer de 26 a 29 de Setembro corrente em paralelo com o 1º Congresso sobre Hotelaria e Turismo, em Luanda, conta com a participação de mais de 100 empresas, informou a entidade organizadora, a Associação de Hotéis e Resorts de Angola (AHRA).

O evento decorrerá nas instalações da Televisão Pública de Angola, distrito urbano do Camama, num espaço de 25 mil metros quadrados, cabendo a cada empresa participante uma área de exposição que varia de nove a 36 metros quadrados.

O congresso e a exposição contarão com a presença de convidados estrangeiros ligados às associações congéneres da África do Sul, Zimbabué, Namíbia, Zâmbia, Moçambique, Botsuana, Tanzânia, Lesoto, República Democrática do Congo, República do Congo Brazzaville, Cabo Verde e Marrocos, Portugal, Espanha, Brasil e Cuba.

O programa informa que o congresso contará igualmente com a participação do secretário-geral para África da Organização Mundial do Turismo e do secretário-geral da Organização Regional de Turismo da África Austral.

Durante o evento estarão em abordagem temas como a “Importância do agro-negócio e indústria nacional nos sectores hoteleiro e turismo em Angola”, “Energia e águas como factores indispensáveis para o desenvolvimento da hotelaria e turismo em Angola”, “Tributação no sector hoteleiro”, “A importância da implementação da higiene e segurança alimentar no âmbito da hotelaria e restauração.” (Macauhub)