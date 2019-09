Reservas internacionais líquidas de Cabo Verde ascendiam a 623 milhões de euros a 30 de Agosto

As reservas internacionais líquidas de Cabo Verde ascendiam a 623 milhões de euros, sendo 68% em euros e 32% em dólares, a 30 de Agosto de 2019, informou o Banco de Cabo Verde (BCV) em comunicado divulgado terça-feira na Praia.

O comunicado, divulgado por ocasião do I Encontro de Gestão de Reservas dos Bancos Centrais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a ter lugar em Cabo Verde, informa ainda que os investimentos em títulos governamentais e financeiros representavam 79% do total, sendo os restantes 21% constituídos por depósitos a prazo e à ordem junto dos bancos correspondentes do banco central cabo-verdiano.

O comunicado adianta que de modo a responder às condições adversas por que passam os mercados financeiros internacionais, com taxas de juro reduzidas e negativas, foram constituídas carteiras de investimentos, com maturidades mais longas, denominadas em euros e em dólares, sob gestão do BCV, procurando estratégias de diversificação para garantir uma colocação mais eficiente das reservas.

O I Encontro de Gestão de Reservas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, a ter lugar dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, visa debater matérias no âmbito da gestão de reservas e de riscos, entre outros temas. (Macauhub)