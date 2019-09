Mbanza Kongo, em Angola, já tem Roteiro e Mapa Turístico

A ministra da Hotelaria e Turismo de Angola, Ângela Bragança, procedeu ao lançamento do Roteiro e Mapa Turístico de Mbanza Kongo, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se assinala sexta-feira, no decurso de uma cerimónia realizada segunda-feira naquela cidade da província do Zaire, segundo a imprensa angolana.

O centro histórico de Mbanza Kongo, capital do antigo Reino do Congo, actualmente Património Cultural da Humanidade, é um dos destaques no mapa para os turistas.

Na cerimónia que marcou a abertura das festividades do Dia Mundial do Turismo, Ângela Bragança lembrou que o Governo considera o sector do turismo como a alavanca para o “almejado” desenvolvimento sustentável de Angola.

Segundo a governante, o país tem uma estratégia de desenvolvimento turístico dinâmica, concertada e integrada, privilegiando e fortalecendo as vocações específicas de cada região, para a criação de uma oferta turística diversificada.

Ângela Bragança garantiu que o Governo continuará a apoiar os projectos de investimentos de iniciativa privada que visam a recuperação e ampliação da rede hoteleira, assim como a construção de infra-estruturas de apoio às actividades turísticas.

O Dia Mundial do Turismo foi instituído a 27 de Setembro de 1979, durante a 3ª sessão da Assembleia-Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), mas a sua celebração anual deu-se a partir de 1980. (Macauhub)