Medicina Tradicional Chinesa em debate em Macau

O Secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau afirmou que a industrialização e o desenvolvimento internacional da medicina tradicional chinesa (MTC) são altamente valorizados pelo governo e promovem a diversificação da economia local.

Leong Vai Tac, que falava por ocasião da abertura do Fórum de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional (Macau, China) 2019, disse que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau (GMTCM), localizado em Hengquin, município de Zhuhai, entrou numa nova fase de desenvolvimento propício à inovação e investigação.

O secretário do governo de Macau referiu ainda que o Parque de GMTCM ajuda as empresas e os produtos de alta qualidade, nacionais e estrangeiros, a expandirem-se para o exterior atraindo, ao mesmo tempo, a entrada de novas empresas e produtos, fazendo com que Macau assuma o seu papel de plataforma e ponte de serviços comerciais entre a China e os países de língua portuguesa.

Lu Hong, presidente e directora executiva do Parque de GMTCM disse, por seu turno, que ao nível da cooperação internacional, foram registados seis produtos de medicina tradicional chinesa no estrangeiro, incluindo os das empresas de Macau, alargado o modelo de cooperação com países de língua portuguesa, como Cabo Verde, e registados avanços na promoção da cultura e técnicas da medicina chinesa nos países de língua portuguesa e no resto do mundo.

Estão presentes no Fórum representantes dos países de língua portuguesa, além de personalidades ligadas ao sector provenientes da China continental, da província de Guangdong, de Macau, da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN), da União Europeia e de Portugal. (Macauhub)