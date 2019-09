Moçambique aguarda decisões da nova administração do grupo açucareiro Tongaat Hullet

O grupo açucareiro sul-africano Tongaat Hulett, que tem duas fábricas em Moçambique, procedeu a uma mudança dos quadros de direcção, numa tentativa de solucionar as graves dificuldades financeiras que enfrenta actualmente, segundo um comunicado ao mercado divulgado esta semana.

O ministro da Indústria e Comércio de Moçambique afirmou no final de Agosto passado ter o Governo assegurado já alternativas ao grupo sul-africano Tongaat Hulett para manter em funcionamento as unidades produtoras de açúcar de Xinavane, na província de Maputo, e Mafambisse, em Sofala.

“Temos a situação controlada”, afirmou de Sousa, que prestava declarações em Ricatla, distrito de Marracuene, por ocasião da 55ª edição da Feira Internacional de Maputo.

O grupo Tongaat Hulet controla 85% do capital social da unidade de Mafambisse e 88% da de Xinavane, sendo esta última a maior produtora de açúcar de Moçambique com uma capacidade instalada de 250 mil toneladas por ano e uma produção que excedeu 200 mil toneladas em 2018.

Em Junho foi anunciado ter o grupo sul-africano comunicado verbalmente aos trabalhadores da fábrica de açúcar de Mafambisse e ao governo de Moçambique que iria abandonar a actividade na região, mantendo embora a operação na fábrica de Xinavane.

A unidade de Mafambisse, originalmente construída em 1965 e recuperada no final dos anos 80 com um custo de cerca de 50 milhões de dólares, localiza-se próximo do rio Pungué, no distrito do Dondo, província de Sofala.

O grupo Tongaat Hulett começou a gerir a açucareira em 1996, dois anos mais tarde adquiriu uma participação de 75% ao Estado moçambicano e em 2008 aumentou essa participação para 85%.

Esse abandono seria consequência dos problemas financeiros em que o grupo está envolvido no país de origem, onde apresenta uma dívida bancária de cerca de 11 mil milhões de rands (767 milhões de dólares).

O grupo substituiu quatro directores, entre os quais o moçambicano Tomaz Salomão, que deverá abandonar o cargo já no dia 30 de Setembro corrente, passando Louis von Zeuner para presidente do Conselho de Administração, em substituição de Bahle Sibisi. (Macauhub)