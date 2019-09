Programa Mundial para a Alimentação apoia sector agrícola de Moçambique com 300 milhões de dólares

O Programa Mundial para a Alimentação (PMA) vai financiar o sector agrícola de Moçambique com uma dotação de 300 milhões de dólares para melhorar a situação de segurança alimentar e nutricional no país, tendo o respectivo memorando de entendimento sido assinado sido assinado hoje em Maputo.

A representante do PMA em Moçambique, Karin Manente, disse que o memorando vai permitir aumentar a assistência humanitária e apoiar os esforços e políticas do governo no combate à fome no país, com incidência nas zonas centro e norte que, em Março e Abril último, foram atingidos pelos ciclones Idai e Kenneth e na região sul que está a ser fustigada pela seca prolongada.

Karin Manente, citada pela agência noticiosa AIM, referiu que metade do montante foi já entregue ao Ministério da Agricultura para pôr em prática acções tendo em vista o fomento da produção e produtividade, pois o sector agrícola é de extrema importância para o desenvolvimento do país.

Por seu turno, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino de Marrule, disse que o Governo está a trabalhar na elaboração de um Plano Estratégico com vista a erradicar a fome até ao ano 2030.

O ministro adiantou que o financiamento também vai permitir a continuidade do apoio ao Sistema de Mercados Agrícolas, plataforma que permite a recolha, análise e divulgação dos preços dos produtos agrícolas, e orienta os empresários do sector agrário sobre os métodos a observar na comercialização dos seus produtos. (Macauhub)