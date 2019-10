2019PLPEX terá zona sobre cooperação entre a China e os países de língua portuguesa

A Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2019 (2019PLPEX) irá contar com uma zona de exposição dos trabalhos da plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, segundo uma decisão aprovada em 2018, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

A decisão, aprovada no decurso da terceira reunião plenária da Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, destina-se a divulgar os trabalhos desenvolvidos por esta comissão entre 2016 e 2019, no âmbito da aplicação do Plano de Acção e das várias medidas propostas pelo Governo Central na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)”, assim como a perspectiva para o futuro.

A 2019PLPEX, que continuará a realizar-se em simultâneo com a Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa), contará com a participação de cerca de 250 empresas expositoras provenientes da China continental, dos oito países de língua portuguesa e das regiões de Hong Kong e Macau, as quais irão promover produtos alimentares, bebidas, comércio electrónico, tecnologia informática, produtos de necessidades diárias, artesanato, materiais de construção, artigos desportivos, etc.

Durante o evento serão realizados encontros de agentes e sessões de promoção, entre outras iniciativas, que servem como uma plataforma onde empresas oriundas de todas as partes do mundo possam estabelecer o contacto directo, além de criarem oportunidades de negócios podem divulgar o papel de Macau enquanto “Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa” e apoiarem os países de língua portuguesa na expansão de negócios para o mercado da China continental.

A par disso, serão organizados na feira diversos fóruns e seminários profissionais, incluindo o “Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, por forma a ajudar os empresários destes países a aproveitar as oportunidades de desenvolvimento na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a promover o crescimento da indústria financeira com características próprias de Macau.

A PLPEX tornou-se independente pela primeira vez em 2017, divulgando exclusivamente produtos e serviços dos países de língua portuguesa e reforçando o papel de Macau como plataforma entre a China e aqueles países.

A 2018PLPEX viu a área de exposição quase duplicada para seis mil metros quadrados, tendo no decurso dos três dias da PLPEX e da 23.ª MIF sido realizados em conjunto mais de 30 fóruns, reuniões e sessões de promoção, tendo sido celebrados 75 acordos e organizados mais de 400 encontros entre empresas. (Macauhub)