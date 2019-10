Banco federal dos EUA concede empréstimo para projecto de gás natural em Moçambique

O Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos aprovou a concessão de um empréstimo de cinco mil milhões de dólares para apoiar a exportação de bens e serviços nacionais para as diversas fases de construção e desenvolvimento do projecto integrado de gás natural liquefeito na península de Afungi, norte de Moçambique, informou a instituição em comunicado.

O comunicado divulgado em Washington informa ainda que este empréstimo irá apoiar um número de postos de trabalho estimado em 16 400 ao longo do período de cinco anos de construção das duas centrais de processamento de gás natural e instalações adicionais a fornecedores nos Estados de Texas, Nova Iorque, Pensilvânia, Georgia, Tennessee, Florida e Distrito de Colúmbia.

A instituição bancária acrescentou que a concessão deste empréstimo representará uma receita para o Tesouro dos Estados Unidos de 600 milhões de dólares, entre taxas e juros cobrados ao tomador, a Mozambique LNG1 Financing Company Ltd..

Esta sociedade, que é detida por um grupo de patrocinadores, incluía anteriormente o grupo Anadarko Petroleum Corporation, adquirido em Agosto pelo grupo igualmente americano Occidental Petroleum Corporation.

O comunicado recorda que os activos em Moçambique do grupo Occidental Petroleum foram vendidos ao grupo francês Total mas adianta que as exigências de participação nacional no contrato de empréstimo continuam em vigor e que os bens e serviços serão fornecidos por empresas dos Estados Unidos.

O Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos é uma agência federal independente que promove e apoia postos de trabalho americanos, fornecendo crédito à exportação competitivo e necessário para compradores estrangeiros de bens e serviços dos EUA. (Macauhub)