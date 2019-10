Banco de Cabo Verde estuda aplicação de reservas em moeda da China e em ouro

O Banco de Cabo Verde (BCV) está a estudar a aplicação de parte das suas reservas em moeda da China, disse o governador João Serra ao prestar declarações na Praia, no âmbito do primeiro encontro de gestão de reservas dos bancos centrais dos países de língua portuguesa.

O governador justificou a sua afirmação com o facto de os activos chineses estarem “a render um pouco mais, pelo que temos de aproveitar essa oportunidade”, embora tenha garantido que o Banco de Cabo Verde vai continuar a ser “um investidor com um perfil conservador e não especulativo”, segundo a agência noticiosa Lusa.

A directora do Departamento de Mercados e Gestão de Reservas da instituição disse, por seu turno, que o BCV constituiu duas carteiras de investimento em euros e em dólares com maturidades muito mais longas do que o habitual, estando também a ponderar a aplicação de parte das reservas em ouro em barra.

“É um ambiente externo com taxas de juro negativas. Aqui destaco o banco central europeu que está a praticar juros negativos para as taxas de depósitos, pelo que há dificuldade em fazer investimentos com retornos positivos. Só encontramos rentabilidades positivas num período de maturidade muito longo, de maneira que há um custo de oportunidade de ter reservas”, sustentou.

Elsa Brito disse ainda que as reservas sobre o exterior de Cabo Verde estão estimadas em 623 milhões de euros, “liquidez suficientes para aguentar choques que possam advir de ciclos económicos adversos”, colocando o país num patamar histórico nesta matéria.

A responsável adiantou que as reservas representam cerca de seis meses de importação, o que é importante já que Cabo Verde é um país com regime de paridade cambial fixa relativamente ao euro e com muitas vulnerabilidades externas, segundo a agência noticiosa Inforpress. (Macauhub)