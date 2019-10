Governo de Angola lança concurso público internacional para novas concessões petrolíferas

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) de Angola procedeu ao lançamento oficial do concurso público internacional para a exploração de petróleo em 10 blocos das bacias do Namibe e de Benguela, numa área conjunta de mais de 55 mil quilómetros quadrados, segundo um comunicado divulgado quarta-feira.

Estes 10 blocos são os primeiros de um conjunto de 55 a serem licitados ao abrigo da Estratégia de Licitações 2019-2025 aprovadas pelo Presidente da República sob responsabilidade da ANPG, a concessionária nacional.

O comunicado informa que a apresentação de propostas pelos interessados pode ser feita até ao dia 12 de Novembro, a abertura das mesmas acontecerá no dia 13 do mesmo mês, sendo que a qualificação das empresas e a avaliação das propostas terminará no dia 28 de Dezembro.

A adjudicação das concessões vai ocorrer no dia 17 de Janeiro de 2020 e a negociação dos contratos será feita até ao dia 27 de Março, sendo os contratos finalmente assinados no dia 30 de Abril de 2020.

Este processo teve início em Junho passado, com o pré-anúncio do concurso, tendi continuado depois com a realização de apresentações internacionais, com a primeira a ter tido lugar dia 3 de Setembro em Luanda.

A apresentação internacional destas licitações petrolíferas decorreu também nas cidades de Houston, Londres e Dubai, tendo merecido a atenção das maiores operadoras mundiais, designadamente Total, Chevron, ExxonMobil, BP, Shell e Qatar Petroleum. (Macauhub)