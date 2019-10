Receita dos casinos de Macau cresce em Setembro para 2760 milhões de dólares

A receita bruta dos casinos de Macau voltou a crescer em Setembro, se bem que com uma variação marginal de 0,6%, para 22 079 milhões de patacas (2760 milhões de dólares), informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A subida registada em Setembro segue-se a dois meses consecutivos de quebra, sendo que em Julho a variação percentual foi negativa em 3,5% e em Agosto acelerou para menos 8,6%.

O facto de as quebras terem sido genericamente superiores às subidas fez com que a receita bruta acumulada de Janeiro a Setembro, no montante de 220 297 milhões de patacas (27 537 milhões de dólares), seja inferior em 1,7% à registada no período homólogo de 2018.

As seis concessionárias do jogo em Macau dispunham de 41 casinos no final do primeiro semestre de 2019, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6734 mesas de jogo e 17 638 máquinas de jogos. (Macauhub)