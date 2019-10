Agricultura comercial em Angola recebe financiamento do Banco Mundial e de França

O Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento têm disponíveis 230 milhões de dólares para financiar, a partir de Novembro próximo, um projecto de dinamização da cadeia produtiva de agricultura comercial em Angola, disse quinta-feira na cidade de Malanje o coordenador do projecto.

Pedro Dozi disse ainda que a execução deste projecto está a cargo do Ministério da Agricultura e Florestas e será inicialmente desenvolvida nas províncias de Malanje, Cuanza Norte e Cuanza Sul, durante um período de seis anos, segundo a agência noticiosa Angop.

O responsável adiantou que o Banco Mundial disponibilizou 130 milhões de dólares, enquanto a Agência Francesa de Desenvolvimento desembolsou os restantes 100 milhões de dólares, para financiar 300 projectos de pequenos e médios empresários que operam na cadeia de valor do sector agrícola, nomeadamente na produção, comercialização e transformação.

Disse também que a equipa de coordenação do referido projecto está a proceder ao levantamento de pequenas e médias empresas com experiências mínima de dois anos no sector agrícola e os respectivos planos de investimentos, para posterior financiamento. (Macauhub)