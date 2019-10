Cabo Verde regista crescimento económico médio de 5,7% no primeiro semestre de 2019

O Produto Interno Bruto de Cabo Verde registou um crescimento médio de 5,7% em termos homólogos no primeiro semestre de 2019, tendo o valor contabilizado no segundo trimestre ascendido a 6,2%, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago.

O valor registado no segundo trimestre resultou do maior contributo das despesas do Consumo Privado e das Exportações, com o INE a acrescentar que o Valor Acrescentado Bruto apresentou uma evolução homóloga positiva de 6,2% e os impostos líquidos de subsídios em 7,1%.

O Consumo Final registou uma variação homóloga negativa de 1,1% no período em análise (+8,8% no trimestre anterior), tendo o Consumo Privado aumentado 2,9% em termos reais, uma contracção face à variação positiva de 5,3% registada no primeiro trimestre do ano.

O Investimento registou uma variação homóloga de 0,5% em volume no 2º trimestre de 2019 (variação -11,4% no trimestre anterior), as Exportações aumentaram 8,5% (+8,0% no trimestre anterior) e as Importações diminuíram 4,0% (+2,1% no primeiro trimestre). (Macauhub)