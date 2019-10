Grupo de Macau formaliza compra do grupo português Monte do Pasto

O grupo CESL Ásia – Investimentos e Serviços, Limited, através das suas subsidiárias integrais Focus Platform e Focus Agriculture, formalizou em Lisboa a aquisição do Grupo Monte do Pasto, localizado nos municípios de Cuba e Alvito, no Alentejo, informou o grupo em comunicado.

Trata-se de uma aquisição significativa de importantes capacidades de gestão e operações em Portugal, com integração no CESL Ásia da equipa do Monte do Pasto, além de um activo que compreende 3700 hectares de terras agrícolas, usadas principalmente como pastagens, mas que pode ser desenvolvido e valorizado através de actividades agrícolas adicionais, aproveitando as condições naturais e o acesso à água da barragem do Alqueva, pode ler-se.

O grupo CESL Ásia planeia desenvolver, com o Monte do Pasto, uma plataforma Portugal-Macau que potencie as produções existentes, permita o lançamento de novas actividades agrícolas e pecuárias sustentáveis ​​e contribua significativamente para o desenvolvimento de toda a região do Alentejo e da economia portuguesa.

O comunicado adianta que esta compra ao Novo Banco visa igualmente intensificar as exportações para os mercados de Macau e China e aproveitar as oportunidades a serem criadas pela Plataforma de Macau para a cooperação social e económica entre China, Portugal e os países de língua portuguesa (Plataforma de Macau).

A nota divulgada acrescenta que o grupo irá apresentar dia 8 de Outubro às autoridades portuguesas e à comunidade empresarial uma visão da parceria internacional com o Monte do Pasto para o desenvolvimento da Plataforma FOCUS, base operacional para empresas de alimentos e energia renovável em Portugal, Macau, China e países de língua portuguesa.

O grupo CESL Asia – Investments and Services, Limited, fundado em 1987, opera na área da consultoria e operação nos sectores da energia e do ambiente, tem 450 funcionários e uma facturação que ronda 40 milhões de dólares. (Macauhub)