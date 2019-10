Província do Namibe, em Angola, poderá vir a ter mais seis barragens para retenção de água

O Governo de Angola propõe-se construir seis barragens nos principais rios da província do Namibe, sul do país, para reter água e diminuir a movimentação de pessoas, fixando-as através do desenvolvimento agrícola e industrial da região, disse esta semana em Moçâmedes o director do Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INRH).

A construção das barragens nos rios Caraculo, Bero, Giraúl, Inamangando, Bentiaba e Carujamba tem um custo actualmente estimado em 800 milhões de dólares, segundo o Jornal de Angola.

Manuel Quintino disse ainda que a construção das seis barragens visa, além de reter a grande quantidade de água que desagua no mar na época das chuvas, proceder ao desenvolvimento agrícola e industrial aproveitando as boas características existentes para a produção de tomate, entre diversos outros produtos.

O projecto para a construção das seis barragens resulta de uma pesquisa efectuada entre 2013 e 2018, estando-se de momento na fase de mobilização de recursos financeiros, antes de se proceder ao lançamento dos concursos públicos. (Macauhub)