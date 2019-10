CITIC Construções inicia construção de casas em Moçambique no primeiro semestre de 2020

A empresa CITIC Construções deverá iniciar no primeiro semestre de 2020 a construção de 35 mil casas, encontrando-se o projecto numa fase “avançada” de estruturação financeira, segundo o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos citado pelo matutino Notícias, de Maputo.

João Osvaldo Machatine, que falava há dias em Marracuene, província de Maputo, garantiu que as obras vão iniciar-se até Junho de 2020, de modo que o último lote das casas seja entregue aos beneficiários em finais de 2024, tal como o acordado.

O contrato com a subsidiária do grupo estatal chinês CITIC foi assinado em Julho passado com o Fundo para o Fomento de Habitação (FFH), estando previsto que a empresa terá de construir 15 mil casas na zona sul, 10 mil no centro e outras 10 mil no norte do país.

A iniciativa, cujos pormenores financeiros são desconhecidos, foi pensada especificamente para jovens e funcionários públicos, dois grupos sociais que se têm estado a queixar de dificuldades no acesso a uma habitação devido aos preços elevados.

O presidente do FFH, Arlindo Munguambe, disse na ocasião que o projecto visa abranger todas as províncias, devendo o custo de aquisição oscilar entre 30 mil e 40 mil dólares. (Macauhub)