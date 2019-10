Contrato para a construção de habitação social em São Tomé e Príncipe pela China será assinado em Novembro/Dezembro

O contrato com o Governo da China para o início da construção de habitação social em São Tomé e Príncipe e a recuperação da estrada marginal de São Tomé, projecto que envolve o Banco Europeu de Investimento e o Governo dos Países Baixos, deverá ser assinado em Novembro ou Dezembro próximos, disse recentemente o ministro das Obras Públicas e Recursos Naturais.

Além de ter anunciado para ainda para este ano o lançamento de um concurso público internacional para a construção de um porto de “águas suficientemente profundas” na zona de Fernão Dias, o ministro Osvaldo d’Abreu anunciou para breve o início da construção de três pontes que se encontram em ruína com perigo iminente de queda, obra com um custo estimado em 1,3 milhões de euros.

O ministro, citado pela agência noticiosa STP-Press, anunciou também ter o Governo de São Tomé e Príncipe criado uma equipa para “lidar com a questão de exploração conjunta de petróleo” numa zona de sobreposição com a Guiné-Equatorial.

Osvaldo d’Abreu disse ainda que a equipa será liderada pela Agência Nacional de Petróleo, através do seu director Olegário Tiny e integrada por Carlos Gomes, ex- director executivo da Autoridade Conjunta de exploração de petróleo com a Nigéria, Carlos Neves, ex- vice-presidente do parlamento e Afonso Varela, ex-ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares.

“Esta equipa tem os objectivos bem traçados para aquilo que queremos alcançar neste projecto com a Guiné-Equatorial”, disse o ministro Osvaldo d’ Abreu.

Questionado sobre a existência de petróleo nos dois blocos comum com a Guiné-Equatorial, Osvaldo d’Abreu, citando estudos sísmicos já realizados, respondeu que “existem indicações de estruturas passiveis de acumulados de hidrocarbonetos que estão na linha da fronteira entre os dois Estados.” (Macauhub)