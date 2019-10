Linhas Aéreas de Moçambique retoma voos para Portugal em Março de 2020

A companhia Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) retoma a partir de Março de 2020 a ligação entre Maputo e Lisboa, com três voos semanais, que serão realizados em parceria com a companhia aérea Hi Fly, tendo o anúncio sido efectuado segunda-feira em Lisboa, Portugal, pelo director-geral da transportadora.

João Carlos Pó Jorge, citado pela agência noticiosa AIM, afirmou ter a companhia decidido retomar a ligação à capital portuguesa para “satisfazer um forte desejo de clientes amigos, incluindo a diáspora moçambicana em Portugal, que há muito aguardavam pelos nossos voos directos, facto que é confirmado por pesquisas de mercado.”

Este anúncio da LAM surge depois de ultrapassados os problemas que estiveram na origem da proibição da companhia aérea de voar no espaço aéreo da União Europeia, desde 2011, devido a “deficiências de segurança.”

O director-geral da companhia aérea moçambicana disse que os voos serão operados por um avião Airbus A340 – 300, com capacidade de 267 lugares, sendo 213 na classe económica, 42 na económica “premium” e 12 na executiva.

A companhia irá enfrentar na exploração desta rota a concorrência de transportadoras como a TAP – Air Portugal, TAAG de Angola e a Qatar Airways, do Catar.

A Hi Fly é uma companhia aérea portuguesa especializada no aluguer de aviões em regime de “wet lease”, em que o locador fornece o aparelho, tripulação, manutenção e seguro, pagando o locatário o número de horas operadas. (Macauhub)