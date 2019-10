Macau cumpre todas as recomendações em matéria de branqueamento de capitais

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tornou-se no primeiro membro do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG) a obter uma notação de cumprimento técnico positiva em relação a todas as 40 recomendações do GAFI de entre todos os membros avaliados globalmente até este momento, segundo o Gabinete Informação Financeira.

Depois de ter sido aprovado pelo plenário do APG, o primeiro relatório sobre os progressos efectuados pela RAEM no combate à lavagem de dinheiro foi sujeito a uma revisão pelos membros do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI/ FATF) por forma a assegurar a sua conformidade com os padrões internacionais, tendo os resultados sido especialmente positivos para o território.

“Macau efectuou bons progressos no tratamento das deficiências de conformidade técnica identificadas no seu relatório de avaliação mútua, inclusive através da elaboração de legislação e directrizes revistas, e foi actualizado em três Recomendações”, indicam as conclusões do documento agora divulgado.

O Relatório de Progresso Efectuado (FUR) da RAEM de 2019 (apenas em versão em língua inglesa) pode ser obtido nas páginas electrónicas do Gabinete de Informação Financeira do Governo de Macau (http://www.gif.gov.mo), do APG (http://www.apgml.org/news/details.aspx?n=1151) e do Grupo de Acção Financeira Internacional (http://www.fatf-gafi.org).

O APG foi criado em 1997, tendo Macau aderido em 2001, sendo as 41 regiões que integram o integram obrigadas a cumprir rigorosamente os padrões definidos pelo GAFI/FATF (Groupe d’action financière/Financial Action Task Force). (Macauhub)