Empresas da China e dos países de língua portuguesa reúnem-se em cimeira em Macau

Macau receberá dia 16 de Outubro corrente a Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau, apoiada pelas Empresas Públicas Centrais da China 2019, anunciou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) em comunicado.

O comunicado informa que a cimeira, decorre sob o tema “Avançando para uma nova era de cooperação e explorando as novas oportunidades de desenvolvimento”.

O comunicado do IPIM recorda que os 12.º e o 13.º Planos Quinquenais definidos pelo Governo Central da China manifestaram apoio inequívoco a Macau em construir a “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e acrescenta que a edição de 2017 da Cimeira contou com a participação de várias empresas do Interior da China, dos países de língua portuguesa e de Macau.

Para a edição deste ano serão convidados cerca de 400 representantes dos ministérios e comissões do Governo Central, empresas públicas centrais, empresas dos países de língua portuguesa, empresas locais e associações comerciais, entre outros organismos e instituições, indo ser realizados discursos temáticos, assinatura de acordos e painéis de discussão, designadamente painéis dedicados a infra-estruturas, finanças características e inovação tecnológica. (Macauhub)