Empresas públicas de Angola com prejuízo de 173 milhões de dólares em 2018

A contabilidade de 55 empresas do sector empresarial público de Angola revela um prejuízo agregado de 66 mil milhões de kwanzas (173 milhões de dólares) em 2018, segundo os relatórios e contas divulgados na página electrónica do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

As referidas empresas obtiveram receitas no valor de 106 mil milhões de kwanzas (ou 279 milhões de dólares) e prejuízos totais de mais de 173 mil milhões de kwanzas (452 milhões de dólares), segundo os dados divulgados pelo IGAPE e citados pelo Jornal de Angola.

A TAAG, companhia aérea de bandeira, é a empresa de capitais públicos que maior prejuízo registou em 2018, de quase 100 mil milhões de kwanzas (cerca de 260 milhões de dólares), um forte aumento face ao exercício relativo a 2017, surgindo no segundo lugar a Angola Telecom, com um prejuízo de 35 mil milhões de kwanzas (mais de 90 milhões de dólares).

Todos os relatórios das auditorias independentes realizadas às contas das referidas empresas, assinadas pela Ernst & Young Angola, levantam reservas em relação aos números apresentados.

As inconformidades vão desde a inexistência de registos contabilísticos fidedignos, à falta de pagamento de impostos e contribuições ao Estado (no caso da EPAL), entre outros problemas, sendo que no caso da TAAG o auditor refere mesmo que a empresa necessita de ser recapitalizada sob pena de ser “impedida de continuar o seu curso normal de negócios.”

Do lado positivo surge em primeiro lugar a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) com quase 80 mil milhões de kwanzas (cerca de 209 milhões de dólares), seguida da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) com 10 mil milhões de kwanzas (38 milhões de dólares) e da Recredit com 8,5 mil milhões de kwanzas (22 milhões de dólares).

O Sector Empresarial Público de Angola integra um total de 81 empresas (70 empresas públicas, 8 empresas de domínio público e 3 participações minoritárias). (Macauhub)