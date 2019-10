Macau alarga seguro de crédito à exportação a todos os países de língua portuguesa

Um sistema de seguro de crédito à exportação para prestar apoio suplementar à redução do risco do comércio com os países de língua portuguesa foi oficialmente lançado em Macau a fim de apoiar a construção da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O presidente da AMCM, Chan Sau San, ao dirigir-se terça-feira a empresários de Macau recordou que no mercado local já existem seguradoras autorizadas a comercializar seguros de crédito à exportação mas adiantou que no que respeita aos países de língua portuguesa apenas Portugal e o Brasil estão abrangidos, com base em considerações de risco político.

Para construir um “sistema de seguro de crédito à exportação”, abrangendo todos os países de língua portuguesa, a AMCM não só incentiva o sector local a prestar produtos de seguro de crédito à exportação para o comércio com os de países de língua portuguesa de baixo risco, mas também incentiva o estudo sobre sistema de seguro de crédito à exportação nas regiões vizinhas.

Chan Sau San adiantou que, após estudos e a constituição de um grupo de trabalho interdepartamental com a Direcção dos Serviços de Economia e a Associação Seguradora de Macau, a AMCM lançou o plano “apólice bancária”, que assegura o serviço de “factoring” às empresas de Macau através dos bancos, a fim de resolver o problema de risco de crédito da exportação de países de língua portuguesa de alto risco.

Irene Va Kuan Lau, presidente do IPIM, disse no seu discurso que a “apólice bancária” do sistema de seguro de crédito à exportação pode prestar seguro de risco às actividades de exportação das empresas, especialmente às actividades de exportação para países de língua portuguesa, desempenhando um papel activo e importante na construção da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” em Macau. (Macauhub)