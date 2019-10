Companhia aérea de Moçambique negocia com portuguesa TAP voos directos diários

A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) está a negociar com a TAP – Air Portugal uma parceria que permita, para já, voos diários entre os dois países, disse em Lisboa o director-geral da companhia aérea moçambicana.

“Queremos, se possível, fazer uma parceria com a TAP para garantir um voo directo quase que diário, com alternativas, de forma a que cada pessoa possa ir num dia e vir no outro, ou daí por dois dias, e não ter de esperar dois ou três dias para que aconteça outro voo”, afirmou João Carlos Pó Jorge, em declarações à agência noticiosa Lusa.

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) vão, a partir de 31 de Março de 2020, voltar a efectuar voos directos para a Europa, via Lisboa, o que não acontecia desde 2011, depois de ter sido proibida de sobrevoar o espaço aéreo da União Europeia, por “questões de segurança.”

Os voos serão efectuados com um Airbus A340-300, com 260 lugares e mais de 40 toneladas de carga, ligando as duas capitais três vezes por semana.

O regresso da LAM ao espaço europeu ocorre em cooperação com a companhia aérea privada portuguesa Hi Fly, proprietária da aeronave Airbus A340-300, e com qual foi acordado um período experimental de seis meses em regime de “wet-lease.” (Macauhub)