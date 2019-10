Consórcio JFT constrói instalações em terra para projecto de gás natural em Moçambique

O consórcio JFT vai assegurar o projecto de Engenharia, Aprovisionamento e Construção (EPC) para a primeira fase das instalações em terra de gás natural liquefeito do projecto Rovuma LNG, ao abrigo de um contrato terça-feira assinado em Maputo com a Mozambique Rovuma Venture (MRV), a entidade operadora do bloco Área 4.

O JFT, constituído pelos grupos japonês JGC Corp, norte-americano Fluor e britânico TechnipFMC, reúne empresas líderes mundiais e com uma vasta experiência em projectos globais de gás natural liquefeito, escreveu o grupo português Galp Energia, um dos parceiros daquele bloco da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, em comunicado ao mercado.

Após a aprovação do plano de desenvolvimento pelo Governo de Moçambique (GoM), a assinatura deste contrato EPC permitirá o início das primeiras atividades de “midstream” e “upstream”, estimadas em cerca de 500 milhões de dólares.

O comunicado acrescenta ter o Governo de Moçambique aprovado igualmente os contratos de compra e venda de gás natural liquefeito do projecto, com os parceiros da Área 4 a trabalhar nas restantes etapas fundamentais para a tomada de decisão final de investimento, prevista para 2020.

A primeira fase do projecto Rovuma LNG, que irá produzir, liquefazer e vender gás natural proveniente dos campos de Mamba, inclui duas unidades de liquefacção com capacidade para produzir 15,2 milhões de toneladas por ano, estando o início de produção previsto para 2025.

O bloco Área 4 é operado pela Mozambique Rovuma Venture, uma parceria entre os grupos ExxonMobil, ENI e China National Petroleum Corporation, com uma participação de 70%, estando os restantes 30% divididos em partes iguais entre os grupos sul-coreano Kogas e português Galp Energia e a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. (Macauhub)