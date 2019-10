Macau terá o seu primeiro satélite espacial em 2020/2021

O primeiro satélite de carácter científico de Macau deverá ser lançado para o espaço em 2020/2021, anunciou quarta-feira a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla em inglês), tendo a população do território sido convidada a apresentar propostas de nomes até dia 31 de Outubro de 2019.

O satélite será não só o primeiro de Macau mas também o primeiro de exploração científica a ser colocado numa órbita quase equatorial para medir o campo geomagnético e o ambiente espacial da Anomalia do Atlântico Sul, segundo o comunicado divulgado pela universidade.

Este projecto, iniciado pela MUST, reúne os esforços de diversas organizações nacionais e internacionais, como sejam a Fundação Espacial da China, a Universidade Politécnica do Noroeste, China, o Instituto de Geologia e Geofísica, a Universidade de Harvard, Estados Unidos, o Centro Nacional de Ciência Espacial da Dinamarca, o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, Zurique, a Universidade de Leeds, Reino Unido e a Universidade de Exeter.

O comunicado acrescenta que o professor catedrático Zhang Keke, director do Laboratório Estatal de Ciências Lunares e Planetárias, assumirá o cargo de cientista-chefe deste projecto.

O jornal em língua portuguesa Ponto Final escreveu que o custo deste satélite para Macau será de 200 milhões de patacas (25 milhões de dólares), assumindo a China a parte restante deste projecto, cujo preço final não foi divulgado.

O secretário do Governo de Macau para os Assuntos Sociais e Cultura, Tam Chon Weng, disse no decurso de uma cerimónia realizada nas instalações da MUST que o satélite representa uma oferta do Governo Central à Região Administrativa Especial, que este ano comemora o vigésimo aniversário do regresso à administração chinesa. (Macauhub)