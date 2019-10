Cabo Verde participa na 24ª Feira Internacional de Macau com 22 empresas

Cabo Verde participa na 24ª edição da Feira Internacional de Macau (24MIF), a decorrer de 17 a 19 de Outubro corrente, com 22 empresas privadas que irão expor os seus produtos, serviços e procurar novas parcerias e oportunidades de negócios, disse quinta-feira na Praia a presidente da Cabo Verde Trade Invest.

Ana Barber salientou ser Cabo Verde o “país parceiro” da edição deste ano da MIF e adiantou ter o convite sido endereçado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) visa aproveitar a plataforma e explorar as oportunidades de negócio entre a China e os países de língua portuguesa (PLP), com foco nas vantagens de Macau como Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLP.

A presidente da agência cabo-verdiana de promoção do comércio e investimento disse que durante o certame Cabo Verde, que terá um pavilhão com 140 metros quadrados, irá apresentar as oportunidades de negócios no arquipélago, promover os produtos e serviços “Made in Cabo Verde” e procurar novas parcerias.

Ana Barber disse haver este ano uma forte adesão das empresas privadas nessa missão, “o que significa que os empresários e o sector privado estão a ter atitudes activas e a trabalhar no sentido de encontrar novos mercados, soluções, novas oportunidades e novas parcerias”, segundo a agência noticiosa Inforpress.

As empresas presentes na MIF estão ligadas ao sector do agro-negócio, comércio, serviços, indústria cosmética, têxtil, alimentar e bebidas e das ilhas da Boa Vista, que participa com uma empresa, São Vicente com duas, Santiago 16, Sal duas e Fogo com uma empresa.

À margem do evento, vão ser assinados protocolos de cooperação a nível do ensino superior, entre a Cabo Verde Trade Invest e o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento da China para os PLP e entre a Associação Nacional das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde e a congénere de Macau. (Macauhub)