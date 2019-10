Produção de petróleo de Angola aumenta para 1,411 milhões de barris por dia em Setembro

A produção de petróleo de Angola aumentou 24 mil barris por dia (bpd) em Setembro para 1,411 milhões de bpd quando comparada com o valor contabilizado em Agosto segundo fontes secundárias, informa o relatório mensal sobre o mercado petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O relatório, divulgado quinta-feira na página electrónica do cartel, informa igualmente ter a produção de petróleo de Angola aumentado 41 mil bpd para 1,369 milhões de bpd, igualmente em termos mensais, segundo a comunicação directa.

Angola produziu de Julho a Setembro uma média de 1,394 milhões de bpd, uma quebra de 26 mil bpd face ao período de três meses terminado em Junho segundo fontes secundárias, quando a produção atingiu 1,42 milhões de bpd, ainda segundo o mesmo documento.

Segundo comunicação directa a produção no terceiro trimestre caiu 106 mil bpd para 1,318 milhões de bpd, que compara com 1,424 milhões de bpd no segundo trimestre do ano. (Macauhub)