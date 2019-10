Bolsa de valores em Macau é um projecto em estudo, Autoridade Monetária

O estabelecimento de uma bolsa de valores em Macau denominada em yuans é um projecto que se encontra ainda na fase de estudos, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), em comunicado divulgado domingo.

A AMCM informou ainda ter contratado empresas internacionais de consultoria de desenvolver os respectivos estudos sobre a viabilidade do projecto.

O comunicado acrescenta que a prossecução das metas no que respeita ao desenvolvimento divergente e à obtenção de avanço nesta matéria está condicionada do pleno conhecimento das próprias vantagens, uma vez que já existem, nas regiões vizinhas, vários centros financeiros desenvolvidos.

“Por outro lado, os trabalhos posteriores do Governo de Macau devem consistir no aperfeiçoamento do plano de desenvolvimento do sector financeiro local e na sua aplicação, com base nos resultados apresentados pelas referidas empresas de consultoria”, pode ler-se na nota divulgada.

A AMCM respondeu desta forma a declarações proferidas pelo director da Autoridade de Supervisão Financeira e Gestão de Guangdong, segundo as quais um pedido para a constituição de uma bolsa de valores em Macau tinha sido apresentado ao Governo central.

He Xiaojun, que divulgou esta informação no decurso de um simpósio, disse ser possível que a bolsa de valores de Macau “venha a ser a NASDAQ da República Popular da China.” (Macauhub)