Macau está empenhado em promover a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa

Macau está empenhado na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, uma tarefa conferida pelo Governo central ao território, disse recentemente em Lisboa, Portugal, o secretário para a Economia e Finanças.

Leong Vai Tac disse ainda que esse empenho traduz-se no apoio concedido às empresas para que “invistam no exterior”, para que ganhem raízes em Portugal e para que entrem no mercado dos outros países de língua portuguesa.

As declarações foram proferidas no decurso de um encontro com mais de uma dezena de representantes das empresas da China continental e de Macau com investimentos em Portugal, bem como das empresas portuguesas que investem em Macau.

O secretário para a Economia e Finanças adiantou que Hong Kong e Macau possuem vantagens únicas na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e que a plataforma sino-lusófona de Macau desempenha um papel importante no desenvolvimento da Grande Baía.

Esse desenvolvimento, prosseguiu Leong Vai Tac, segue três trajectórias – as empresas chinesas a irem para Portugal através da plataforma de Macau, seguindo a partir daí para a União Europeia, a irem para o Brasil através da mesma plataforma, seguindo depois para a América Latina e, ainda através de Macau, a entrarem em África.

O secretário manteve também encontros com o governador do Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, e a administradora da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, bem como com outras personalidades, para troca de opiniões sobre diversos temas.

Entre os assuntos debatidos estão o reforço das trocas económicas e comerciais entre Portugal e Macau, a cooperação na construção da plataforma de prestação de serviços financeiros e o aproveitamento das vantagens da plataforma de Macau para ajudar as empresas chinesas a entrarem nos países da União Europeia através de Portugal, a promoção da construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e da Plataforma de Prestação de Serviços Financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)