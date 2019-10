Brasil estuda alargamento do visto electrónico a cidadãos da China

O Governo do Brasil vai criar uma comissão envolvendo os ministérios do Turismo e das Relações Exteriores para avançar o mais depressa possível com o alargamento do visto electrónico a cidadãos da República Popular da China, disse segunda-feira em Macau o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro António.

O ministro, que se deslocou a Macau para participar no Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF) • Macau 2019, em que o seu país é um dos parceiros desta edição, disse ainda que a referida comissão, a ser constituída ao abrigo de uma portaria interministerial, deverá ter os seus trabalhos concluídos dentro de 30 a 40 dias.

Marcelo Álvaro António referiu-se a outras opções que estão a ser estudadas no sentido de aumentar o número de turistas chinesas que demandam o Brasil, como sejam a possibilidade de isentar de vistos de entrada os cidadãos chineses que já tenham visto tanto para a União Europeia, como para os Estados Unidos da América ou para a Argentina.

Outro dos projectos a serem postos em prática a curto prazo é, segundo o ministro do Turismo do Brasil, a abertura de um maior número de centros de emissão de vistos na China.

“Actualmente temos dois desses centros, mas pretendemos passar a ter 12 no curto prazo”, adiantou Marcelo Álvaro António.

Os residentes com passaporte da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) já têm isenção de vistos para o Brasil, indo dentro de 30 dias passar a tê-la igualmente para a Argentina, o outro país parceiro do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF) • Macau 2019, ao abrigo de um acordo assinado segunda-feira.

Até à data 144 países e territórios concedem a dispensa de visto ou visto à chegada a titulares do passaporte da RAEM, sendo que o acordo agora rubricado em Macau entra em vigor no dia 13 de Novembro de 2019. (Macauhub)