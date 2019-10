China está empenhada em promover o desenvolvimento da economia do turismo

A China continua determinada em promover o desenvolvimento da economia do turismo, disse segunda-feira o Chefe do Executivo de Macau, ao discursar perante os participantes do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF) • Macau 2019, um encontro subordinado ao tema “Turismo e Lazer: Para uma Vida Melhor.”

Chui Sai On salientou que o Fórum de Economia de Turismo Global é uma plataforma internacional de intercâmbio e cooperação de turismo de alto nível, com forte apoio da China, “que aproveita as vantagens do sistema, da cultura e localização geográfica singulares de Macau para demonstrar a sua determinação em promover o desenvolvimento da economia do turismo.”

O Chefe do Executivo salientou na sua intervenção que Macau prossegue empenhada na construção de um “Centro Mundial de Turismo e Lazer, de uma Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e em transformar-se numa base de intercâmbio e de cooperação que tem a cultura chinesa como dominante e que promove a coexistência de diversas culturas.”

Com a organização da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, a 8.ª edição do GTEF atraiu este ano a participação de perto de 2000 dignitários de nível ministerial de turismo e sectores relacionados, líderes da indústria, especialistas e académicos, entre outros convidados, de países e cidades de todo mundo.

Os países parceiros desta edição, Brasil e Argentina, e a província parceira em destaque, Jiangsu, também enviaram delegações para participar no evento.

Através do aprofundamento da cooperação da parceria com a Organização Mundial do Turismo (OMT), esta edição do GTEF apresenta ainda pela primeira vez em Macau a fase final de “Aventuras Tecnológicas em Turismo da OMT: SportsTech”, num activo contributo para impulsionar mudança e inovação na cadeia da indústria turística.

O programa do Fórum, que hoje conclui os seus trabalhos, apresenta uma variedade de painéis de discussão, entrevistas especiais e actividades em paralelo, incluindo exposições, bolsas de contactos, intercâmbios comerciais, entre outros.

O leque diversificado de sessões previstas para hoje inclui a apresentação conjunta da sexta edição do “Relatório Sobre as Tendências do Turismo na Ásia”, pela entidade coordenadora do GTEF, o Centro de Pesquisa de Economia de Turismo Global e pela OMT, bem como vários painéis de debate. (Macauhub)