Dois aeroportos em Angola poderão encerrar por falta de segurança

A destruição de parte da rede de vedação do aeroporto “Comandante Ndozi”, localizado na cidade do Soyo, província do Zaire, pode obrigar a suspender operações com aviões de médio e grande porte por “razões de segurança”, disse o director nacional para a área de infra-estruturas da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea.

Joaquim Oli Jabila, ao falar segunda-feira naquela cidade do norte de Angola com agentes aeroportuários, membros dos órgãos de defesa e ordem interna e autoridades tradicionais locais, disse que as “razões de segurança” prendem-se com o facto de animais domésticos terem tomado conta da pista, depois da rede de vedação ter sido destruída por desconhecidos.

Aquele responsável disse também que a medida a ser imposta pelo Instituto Nacional da Aviação Civil (Inavic) poderá ser extensiva ao aeroporto “Maria Mambu Café”, da cidade de Cabinda pelas mesmas razões, que incluem ainda a acumulação de lixo nos perímetros das pistas dos referidos aeroportos.

Três incidentes, sem registo de vítimas humanas, ocorreram já na pista deste aeroporto, que tem um comprimento de 2100 metros e uma largura de 45 metros.

O primeiro incidente foi um despiste de um avião ligeiro do tipo Piper PA-31 Navajo da empresa privada Mavewa, em Julho de 2016, o segundo envolveu um Boeing 737-700 das Linhas Aéreas de Angola (TAAG), em Abril de 2017 e o terceiro incidente caracterizou-se pelo embate de uma avião do tipo Beechcraft 1900 da companhia Sonair contra um animal doméstico no momento de aterragem, em Setembro de 2018. (Macauhub)