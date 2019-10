Grupo italiano ENI quer contratar navios para a exploração petrolífera em Moçambique

A ENI East Africa – Mozambique Branch, subsidiária moçambicana do grupo italiano ENI, pretende contratar navios e empresas de gestão de resíduos para operações de exploração de gás e petróleo na Área A5-A, da bacia de Angoche, norte de Moçambique, segundo um anúncio segunda-feira publicado na imprensa moçambicana.

A perfuração do primeiro poço de exploração de hidrocarbonetos naquela área da província de Nampula está prevista para o primeiro trimestre de 2021, com o grupo italiano a liderar as operações, uma vez que controla uma participação de 34%, depois de em Março de 2019 ter vendido uma parcela de 25,5% ao grupo Qatar Petroleum.

O anúncio mandado publicar informa que a empresa pretende contratar serviços de fornecimento de dois navios de abastecimento à sua plataforma de produção de gás no mar e mais um navio opcional para auxiliar as operações na Área A5-A, segundo o jornal O País.

Os navios irão assegurar o transporte de materiais, equipamentos, cargas e suprimentos para perfuração entre o porto de Pemba e as instalações de perfuração da Área A5-A no mar, bem como irão realizar actividades em estado de prontidão na plataforma de perfuração.

O anúncio informa ainda pretender a ENI East Africa – Mozambique Branch contratar empresas para a gestão de resíduos sólidos nas suas operações no bloco de Angoche e Larde. (Macauhub)