Capital de Angola vai ter metropolitano ligeiro de superfície

Os estudos sobre o modelo a adoptar para a concessão do metropolitano ligeiro de superfície de Luanda já estão concluídos, anunciou quarta-feira o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

O ministro afirmou que os departamentos competentes do ministério que tutela estão actualmente a auscultar outros organismos do Governo central e do Governo provincial de Luanda a fim de se poder passar à fase de execução de projecto, segundo a agência noticiosa Angop.

Ricardo de Abreu adiantou ser o metropolitano ligeiro de superfície de Luanda um projecto importante para facilitar a mobilidade de pessoas e acrescentou que uma solução para a problemática dos transportes colectivos no país, particularmente na capital, passa por articular os transportes ferroviários e rodoviários.

Disse ainda que os diversos tipos de transporte devem complementar-se, agregando num único sistema bem organizado o metropolitano ligeiro de superfície, os autocarros, táxis individuais e colectivos e motas-táxi, garantindo dessa forma a mobilidades das pessoas.

O ministro dos Transportes disse também ver este projecto aprovado ainda em 2019, a fim de se poder proceder ao lançamento da Entidade do Metro de Luanda, que será uma parceria público-privada. (Macauhub)