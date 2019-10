Empresas públicas da China são fundamentais na cooperação com os países de língua portuguesa

As empresas públicas da China constituem uma força essencial na cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa e na construção da Plataforma de Cooperação multilateral disse quarta-feira em Macau o director-geral do Gabinete de Ligação do Governo Central.

Fu Ziying disse ainda que aquelas empresas devem aproveitar ao máximo as suas próprias potencialidades para aplicar mais recursos e devem cooperar com as empresas de Macau no sentido de estreitar a cooperação para “explorar negócios.”

Aquele responsável adiantou que os países de língua portuguesa devem criar um ambiente de negócios melhor, bem como melhores condições para aprofundar a cooperação económica e comercial a nível internacional, ao intervir na Cimeira sobre a Construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau, apoiada pelas Empresas Públicas Centrais da China 2019.

O director-geral do Gabinete de Ligação do Governo Central disse também que a plataforma permite desenvolver as vantagens únicas de Macau, de servir de ponte de ligação fundamental para aprofundar a cooperação económica e comercial internacional, sendo igualmente importante na execução da iniciativa “Faixa e Rota” entre a China, Macau e os países de língua portuguesa.

“A plataforma é ainda um ponto de partida relevante para Macau integrar-se no desenvolvimento nacional e promover a diversificação da sua economia”, afirmou Fu Ziying.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, destacou no seu discurso que, na última década, o Governo da RAEM tem-se concentrado na articulação da construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau com as importantes estratégias nacionais.

Destacou ainda que, com a promoção da construção da “Faixa e Rota” e o lançamento das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o posicionamento de Macau enquanto Plataforma de Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)