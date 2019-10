Macau encerrará 2019 com uma contracção económica de 1,3%, FMI

Macau deverá registar uma contracção económica de 1,3% este ano e de 1,1 em 2020, antes de regressar a terreno positivo em 2024, com uma taxa de 0,3%, segundo as previsões constantes do Perspectivas da Economia Mundial (World Economic Outlook), um relatório divulgado esta semana pelo Fundo Monetário Internacional.

Dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam ter a economia de Macau registado uma contracção de 2,5% em termos reais no primeiro semestre de 2019, que foi provocada principalmente pela queda em termos homólogos da formação bruta de capital fixo ou investimento.

A DSEC chamou, no entanto, a atenção para o facto de a contracção registada no segundo trimestre – de 1,8% – ser inferior à contabilizada no primeiro trimestre, período em que a economia contraiu-se 3,2%.

Todos estes números, verificados ou antecipados, comparam com um crescimento económico de 4,7% em 2018.

Os restantes indicadores referentes a Macau mencionados no relatório do Fundo Monetário Internacional mantêm-se praticamente constantes em 2019 e 2020, quando comparados com os valores registados em 2018, como sejam a taxa de inflação, o saldo da balança corrente e a taxa de desemprego.

A taxa de inflação, que se situou em 3,0% em 2018, baixará este ano para 2,4%, subindo para 2,7% em 2020, antes de regressar a 3,0% em 2024.

A balança corrente deverá registar em 2019 e 2020 variações de décimas de ponto percentual face aos 35,2% do Produto Interno Bruto verificado em 2018, ocorrendo a grande variação em 2024, com 29,8% do PIB.

Por último, a taxa de desemprego manter-se-á estável ao longo do período em análise em 1,8%. (Macauhub)