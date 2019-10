Banco central de Cabo Verde prevê crescimento económico de 5,0% em 2019 e 2020

A economia de Cabo Verde deverá crescer a uma taxa próxima de 5,0% em 2019 e 2020, segundo as previsões do banco central do arquipélago constantes no relatório de política monetária, quinta-feira divulgado na Praia, que adianta ter a conjuntura macro-económica permanecido favorável.

“O produto interno bruto (PIB) em volume cresceu 5,7% no primeiro semestre, impulsionado, principalmente, pelas dinâmicas de administração pública, impostos líquidos de subsídios, comércio, imobiliária e outros serviços e construção”, realçou o banco central, que cita os dados que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística .

O documento indica também um aumento “estável” da taxa de inflação, que deverá situar-se em 1,2% e 1,3% em 2019 e 2020, respectivamente.

“O aumento das reservas oficiais do país determinou a expansão da oferta monetária nos primeiros oito meses do ano, numa conjuntura de crescimento comedido do montante de crédito ao sector privado e de alguma redução da taxa média de juros aplicada nas operações de empréstimos”, refere o relatório.

O Banco de Cabo Verde informa que o bom das contas externas resultou na acumulação das reservas internacionais líquidas do país, na ordem dos 41 milhões de euros, “devendo a balança global manter-se com excedente e as reservas internacionais líquidas deverão cobrir 5,88 e 5,69 meses de importações de bens e serviços em 2019 e 2020, respectivamente.

O relatório cita dados divulgados pelo Ministério das Finanças para afirmar que a dívida pública situou-se em 117% do Produto Interno Bruto no final do primeiro semestre de 2019, valor que compara com 124% do PIB no primeiro semestre de 2018.

O banco central cabo-verdiano prevê ainda para 2019 e 2020 um crescimento entre 3,0% a 4,0% do crédito à economia, em linha com os desenvolvimentos e as expectativas mais recentes de evolução da actividade económica e na perspetiva de maior eficácia das medidas orçamentais de partilha de risco. (Macauhub)