BNU e IPIM de Macau juntam-se para promover negócios entre a China e os países de língua portuguesa

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) assinou um acordo com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) para fomentar os negócios entre a China e os países de língua portuguesa, disse quinta-feira em Macau o presidente da Comissão Executiva da instituição.

Carlos Álvares recordou ter o BNU assinado já protocolos com outras entidades, nomeadamente bancárias, para acrescentar à agência noticiosa Lusa que “este entendimento com o IPIM pode ser uma mais-valia para as empresas portuguesas e dos países de língua portuguesa, bem como das empresas das nove cidades da Grande Baía que estão mais próximas em termos de possibilidade de concretização e realização de negócios.”

O responsável frisou que “o BNU faz parte de um grupo, a Caixa Geral de Depósitos, o maior banco em Portugal, e que (…) está em primeiro lugar em cinco dos países de expressão portuguesa”.

“Congregando estes esforços entre a CGD em países de língua oficial portuguesa e em Portugal, o BNU e o IPIM, aqui em Macau e outros bancos chineses (…) será possível com certeza aumentar o valor dos negócios entre estes países”, bem como “o de investimento”, garantiu. (Macauhub)