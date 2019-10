Fura Gems conclui compra de licença de prospecção de rubis em Moçambique

O grupo mineiro Fura Gems concluiu o negócio de compra de uma licença para a prospecção de rubis no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que havia sido inicialmente anunciado em Julho de 2018, segundo um comunicado ao mercado quinta-feira divulgado em Toronto.

Nos termos do acordo alcançado, a Azores Overseas Inc transfere 100% da participação que detém na Mozambique Ruby Ltd, empresa que controla a licença 5572L, para a subsidiária moçambicana do grupo Fura Gems, recebendo em troca 1,36 milhões de acções do grupo e 381 mil dólares em dinheiro.

O grupo canadiano assegura ainda o pagamento de responsabilidades que a Azores Overseas tem em Moçambique no montante de 993,9 mil dólares.

No comunicado quinta-feira divulgado, a Fura Gems informa ainda ter já concluído a primeira fase de realização de furos e procedido à encomenda do equipamento de lavagem, processo que deverá ficar concluído até ao final do ano em curso.

O grupo anunciou ainda em Julho de 2018 ter passado a ser a empresa com a maior licenciada, 1104 quilómetros quadrados, para a prospecção de rubis em Moçambique, após a conclusão do processo de fusão de activos mineiros com as empresas australianas Mustang Resources Ltd e Regius Resources Group Ltd. (Macauhub)