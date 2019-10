Macau contrata empresas de consultoria para estudar viabilidade de uma bolsa de valores

O governo de Macau contratou empresas internacionais de consultoria para procederem ao estudo de viabilidade da criação de uma bolsa de valores denominada em moeda chinesa, disse quinta-feira o secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

O secretário recordou que essa possibilidade consta do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Continente Chinês e Macau» (CEPA), assinado em finais de 2017, bem como nas Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía, lançada no início deste ano.

Leong Vai Tac adiantou que após a Autoridade Monetária de Macau receber os respectivos relatórios será ainda necessário proceder a uma análise cautelosa, articulada com o ponto de situação da economia do território.

Caso Macau crie um mercado bolsista denominado em moeda chinesa, terá de corresponder ao grande princípio de «maximizar as potencialidades de Macau e servir as necessidades do país», referiu, sublinhando que o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) não apresentou nenhum relatório junto do Governo Central.

O secretário apontou que, durante o processo do estudo de viabilidade, o governo irá incentivar as empresas de consultoria a analisarem a situação real de Macau, a fim de tomarem conhecimento e dialogarem com os mercados financeiros das regiões vizinhas de Macau e outras regiões internacionais. (Macauhub)