Macau quer ajudar empresas da Grande Baía a entrar nos mercados estrangeiros

Macau poderá servir as cidades da Grande Baía Guandong – Hong Kong – Macau na sua abertura ao exterior e na exploração dos mercados dos países de língua portuguesa, dos existentes ao longo da iniciativa Faixa e Rota e dos internacionais, disse quinta-feira o secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau.

Leong Vai Tac, ao discursar na cerimónia de abertura da 24.ª Feira Internacional de Macau e da Exposição de Produtos e Serviços do Países de Língua Portuguesa (Macau) 2019 (PLPEX), disse ainda que aquela possibilidade decorre em conjugação com o conceito de “+Macau” e tendo a língua e a cultura como laços, a cooperação económica e comercial como tema, os serviços profissionais como suporte e o desenvolvimento comum como meta.

O secretário garantiu que Macau continuará empenhado em elevar o nível dos serviços de convenções e exposições e a sua competitividade internacional, maximizar os efeitos sinergéticos e orientadores do sector das convenções e exposições, no sentido de fornecer às empresas e instituições de promoção do comércio locais e do exterior uma plataforma eficaz e facilitar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia local e o desempenho das suas funções de plataforma.

No primeiro dia da MIF, tiveram lugar a 9.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa e o Fórum de Cooperação Jiangsu–Macau–Cabo Verde.

A área de exposição da presente edição da MIF é de cerca de 24 mil metros quadrados e conta com quase 1500 stands de exposição, bem como com os pavilhões temáticos de Cabo Verde e da província de Jiangsu, que este ano são o país e a província convidados.

A presente edição da PLPEX, por sua vez, ocupa uma área de cerca de 6 mil metros quadrados, havendo aproximadamente 250 stands de exposição, tendo sido criada, pela primeira vez, a Zona de Exibição dos Trabalhos da Plataforma de Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, no sentido de apresentar o papel de Macau enquanto plataforma e ponte na promoção da cooperação entre as partes. (Macauhub)