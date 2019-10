Feira Internacional de Macau e PLPEX encerram com a assinatura de 85 protocolos

Um total de 85 protocolos foi assinado e mais de 400 encontros tiveram lugar na Bolsa de Contactos da 24.ª Feira Internacional de Macau (24.ª MIF) e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2019 (2019PLPEX), que encerraram sábado, dia 19 de Outubro, segundo informação oficial.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a entidade organizadora, informou ainda terem as duas exposições sido visitadas por mais de 70 mil pessoas, tendo-se registado um aumento de 10% no número de visitantes profissionais em comparação com os números contabilizados na edição de 2018.

A presente edição da MIF deu continuidade ao seu tema “Cooperação – Chave para Oportunidades de Negócio” e ocupou uma área de exposição de cerca de 24 mil metros quadrados, tendo sido instalados cerca de 1500 stands de exposição.

A presente edição da PLPEX, por sua vez, contou com uma área de cerca de 6000 metros quadrados, na qual foram montados aproximadamente 250 stands de exposição.

A edição de 2019 da MIF teve como Cabo Verde como país convidado e Jiangsu como a província chinesa convidado, tendo ambos instalado no recinto da feira o seu pavilhão temático.

A 25.ª Feira Internacional de Macau e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020 realizar-se-ão entre os dias 22 e 24 de Outubro. (Macauhub)