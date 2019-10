China e Brasil garantem querer continuar a promover parceria estratégica

A China e o Brasil dão grande importância à sua relação bilateral e querem continuar a promover a sua parceria estratégica abrangente, foi a conclusão saída de uma reunião mantida em Brasília entre Yang Jiechi, membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China e Augusto Heleno, ministro do Gabinete da Segurança Institucional do Brasil.

Yang, que é igualmente director do gabinete de Relações Exteriores do Comité Central do PCC, afirmou que a China sempre considerou e desenvolveu as relações com o Brasil numa perspectiva estratégica e de longo prazo, segundo a agência noticiosa Xinhua.

O responsável chinês assegurou que a China tem a vontade de promover a integração da iniciativa Faixa e Rota com o plano de desenvolvimento do Brasil e reforçar o intercâmbio entre pessoas, as interacções e comunicação regionais, bem como a coordenação em assuntos regionais e internacionais, a fim de produzir novos benefícios mútuos.

Recordou ainda que o Presidente Jair Bolsonaro iniciará em breve, a convite do presidente chinês, Xi Jinping, a sua primeira visita de Estado à China, e que os líderes dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) se reunirão no próximo mês no Brasil.

Augusto Heleno disse, por seu turno, que os participantes da 9ª Reunião dos Altos Representantes do BRICS para Assuntos de Segurança chegaram a um consenso amplo que reforçou a unidade e a cooperação entre os cinco países.

O ministro do Gabinete da Segurança Institucional do Brasil salientou que o seu país deseja reforçar a cooperação pragmática com a China em comércio, infra-estruturas, agricultura e ciência e tecnologia, e também consolidar e desenvolver a parceria estratégica abrangente entre os dois lados. (Macauhub)