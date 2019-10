Sector não-financeiro de Portugal devia 724 mil milhões de euros no final de Agosto

O endividamento do sector não-financeiro português situava-se em 724,0 mil milhões de euros no final de Agosto, dos quais 319,8 mil milhões de euros respeitavam ao sector público e 404,2 mil milhões de euros ao sector privado, informou o Banco de Portugal em nota divulgada segunda-feira.

A nota de informação estatística divulgada pelo banco central português informou ainda que relativamente a Julho o endividamento do sector não-financeiro aumentou 0,4 mil milhões de euros, devido ao aumento do endividamento do sector público, uma vez que o endividamento do sector privado manteve-se inalterado.

O aumento do endividamento do sector público traduziu-se, sobretudo, no incremento do endividamento face ao exterior, parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face às próprias administrações públicas, às empresas e ao sector financeiro.

No setor privado observou-se uma diminuição do endividamento das empresas privadas face ao sector financeiro (0,2 mil milhões de euros), que foi anulada pelo aumento do endividamento dos particulares face ao mesmo sector (0,2 mil milhões de euros).

O Produto Interno Bruto de Portugal situou-se em 203 896 milhões de euros em 2018, pelo que o endividamento do sector não-financeiro registado no final de Agosto representa 3,55 vezes a riqueza produzida no país no ano transacto. (Macauhub)